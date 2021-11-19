Омбудсмен Грузии рассказала о заболевании мозга у Михаила Саакашвили

Врачи обнаружили у бывшего президента Грузии, который находится сейчас в реанимационном отделении тюремной больницы, поражение мозга. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.
«У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение - обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование», - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Аппарат омбудсмена потребовал обследования Михаила Саакашвили в гражданской клинике. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил в пятницу, что власти не возражают против перевода экс-президента в военный госпиталь Гори, но для этого необходимо согласие самого пациента.
В четверг во время встречи с адвокатами Саакашвили потерял сознание. В настоящее время политик находится в реанимационном отделении тюремной больницы.
17 ноября врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили рассказал, что состояние Саакашвили после голодовки стабилизировалось.
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