Омбудсмен Грузии рассказала о заболевании мозга у Михаила Саакашвили

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19 ноября 2021, 18:06 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили, Vladimir Valishvili/globallook.com

Врачи обнаружили у бывшего президента Грузии, который находится сейчас в реанимационном отделении тюремной больницы, поражение мозга. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.

«У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение - обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование», - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Аппарат омбудсмена потребовал обследования Михаила Саакашвили в гражданской клинике. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил в пятницу, что власти не возражают против перевода экс-президента в военный госпиталь Гори, но для этого необходимо согласие самого пациента.

В четверг во время встречи с адвокатами Саакашвили потерял сознание. В настоящее время политик находится в реанимационном отделении тюремной больницы.

17 ноября врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили рассказал, что состояние Саакашвили после голодовки стабилизировалось.

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