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В Вене на протесты против обязательной вакцинации от COVID-19 вышли десятки тысяч человек

, 18:52 Источник: ТАСС

В Вене на протесты против обязательной вакцинации от COVID-19 вышли десятки тысяч человек
Акция протеста в Вене, photonews.at/Georges Schneider /globallook.com

В столице Австрии в субботу прошли массовые акции протеста против введения общенационального локдауна и обязательной вакцинации против COVID-19. В мирной демонстрации приняли участие несколько десятков тысяч человек.

На баннерах, которые несли участники акции, были написаны лозунги против обязательной вакцинации: «Мое тело, мое здоровье, мое решение», «Свобода для всех, нет принуждению к вакцинации».

Как сообщает ТАСС, участники мирного митинга рассказали, что вышли бороться за свое право самостоятельно принимать решение о прививке. «Я выступаю за свободу выбора. Я привита, но считаю, что люди должны делать этот выбор самостоятельно, без давления сверху», - заявила журналисту одна из активисток.

Правительство Австрии из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженностью больничных коек объявило в пятницу о введении с 22 ноября общенационального локдауна на три недели для всех жителей, а также начале к подготовке обязательной вакцинации от нового коронавируса с февраля 2022 года.

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