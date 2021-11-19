В Австрии с февраля 2022 года введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил в пятницу, 19 ноября, что с 1 февраля будущего года на территории страны будет введена обязательная вакцинация против коронавируса нового типа.
Александер Шалленберг подчеркнул, что власти Австрии приняли сложное решение – ввести обязательную вакцинацию в стране. Подготовка к данному процессу начинается уже сейчас.
Кроме того, канцлер заявил, что с 22 ноября текущего года в Австрии вводится четвертый общенациональный локдаун из-за критической ситуации с распространением коронавирусом нового типа и загруженностью больничных коек.
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