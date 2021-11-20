Soha: на Украине разгорится новая гражданская война, если Киев попытается создать ядерное оружие

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20 ноября 2021, 17:41 Источник: «ПолитРоссия»

Вооруженный человек, Geovien So / globallookpress.com

На Украине вспыхнет новая гражданская война, если Киев попытается создать ядерное оружие. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной во вьетнамском сегменте интернета.

Как пишет портал Soha, некоторое время назад киевский посол в Германии Андрей Мельник сказал в интервью, что либо его страна присоединится к НАТО, либо не останется другого выхода, кроме создания ядерного оружия.

«Фактически это не первый раз, когда украинские официальные лица призывают к подобному», — отмечает сайт.

Ресурс указывает, что в сложившейся ситуации Украине не удастся избежать напряженности и очередного раскола, если она попытается получить доступ к средствам массового уничтожения. В этом случае бывшую советскую республику ждет новая гражданская война, предрекает Soha.

Ранее сегодня сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев заявил о «панике» у украинского президента Владимира Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса.

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