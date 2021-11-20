Депутат Рады Кузьмин считает, что Владимира Зеленский узурпировал власть в стране

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2021, 16:04 Источник: Telegram

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин обвинил президента Зеленского в узурпации власти. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

«В Украине фактически узурпирована власть, и эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление — это является как бы нормой. Украина является парламентско-президентской республикой, в которой парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем офис президента. Спикер парламента в парламентско-президентской республике занимает более высокое положение, чем президент. В президентской республике наоборот, а в парламентско-президентской вот именно так, как я сказал», - напомнил Кузьмин.

Однако вся власть на Украине находится в руках президента. «Не у парламента, не у спикера парламента, не у украинского народа, который делегировал парламенту полномочия по полному управлению страной. Вся власть в стране принадлежит президенту, именно президент сегодня эту власть узурпировал, с помощью своих «Слуг народа», которые всячески помогают ему в этом. Президент фактически подмял под себя исполнительную власть, кабмин, министров, комитеты, ведомства. Президент сегодня подчинил себе законодательную власть, имея монобольшинство в парламенте, своего спикера, вице-спикера... Президент Владимир Зеленский сегодня давит судебную власть», - написал Кузьмин.

По словам парламентария, в стране идет «полное уничтожение остатков украинской государственности».

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский превращается в авторитарного лидера.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости