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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский превращается в авторитарного лидера

, 10:00 Источник: ТАСС

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский превращается в авторитарного лидера
Арсен Аваков, Pavlo Bagmut/globallook.com

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Украинская правда» высказал мнение, что президент Зеленский попал в ловушку испытания властью и превращается в авторитарного лидера.

«Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы [партия «Слуга народа»] получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось - я могу все. И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой», - сказал экс-министр.

По словам Авакова, нынешний президент Украины «из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать». Благодаря этому Зеленский начал принимать абсурдные решения и делать кадровые ошибки. «Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы», - рассказал Аваков.

Все это, по словам экс-министра способствовало выработке у Зеленского авторитарной манеры управления.

Арсен Аваков ушел в отставку летом этого года по предложению Зеленского. Он занимал должность главы МВД с февраля 2014 года.

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