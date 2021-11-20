Версия Avia.pro: октябрьский удар украинским Bayraktar TB2 по артиллерии ДНР могли нанести турецкие операторы

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20 ноября 2021, 16:07 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Nina Liashonok / globallookpress.com

Октябрьский удар украинским беспилотником Bayraktar TB2 по артиллерии самопровозглашенной ДНР могли нанести турецкие операторы. Соответствующее предположение высказано на страницах российской сетевой прессы.

В конце прошлого месяца в Донбассе произошло первое боевое применение дрона Bayraktar TB2. Один из аппаратов, имеющихся на вооружении киевских войск, уничтожил ракетой пушку ДНР.

«Логично предположить, что удар по позициям ополчения ДНР мог быть нанесен турецкими операторами», — пишет портал Avia.pro.

Согласно версии авторов сайта, отсутствие погибших в результате атаки, вероятно, объясняется тем, что Анкара опасалась «очень серьезных неприятностей» вследствие огласки информации о ее причастности к инциденту.

«Поэтому удар был нанесен таким образом, чтобы избежать жертв», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Александр Артамонов указал на то, что с беспилотниками Bayraktar TB2 способно справиться российское лазерное оружие.

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