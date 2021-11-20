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Виктор Литовкин: «Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места» для украинского катера

, 10:13 Источник: «Украина.ру»

Виктор Литовкин: «Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места» для украинского катера
Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

«Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места» для украинского катера. Об этом в разговоре со СМИ заявил Виктор Литовкин, отечественный военный эксперт.

Некоторое время назад кабмин Украины одобрил предложение о передислокации ряда военных частей и судов ВМС страны из Черного моря в Азовское. Прежде чем разрешить киевским кораблям пройти под Крымским мостом, российская сторона обязательно проверит, есть ли на них боеприпасы и заряжены ли орудия, отметил Литовкин. Он заверил, что «никто не допустит никакого повреждения» транспортного перехода через Керченский пролив.

«Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места, чтобы разместить там украинский катер», — сказал собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Александр Артамонов спрогнозировал, что в результате ответа Москвы в случае массового применения Киевом беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе «мало не покажется никому».

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В результате ответа России в случае массового применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе «мало не покажется никому». Об этом заявил военный аналитик Александр Артамонов.

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