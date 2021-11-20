Аналитик Артамонов об ответе России в случае массового применения ВСУ Bayraktar TB2 в Донбассе: «Мало не покажется никому»

В результате ответа Российской Федерации в случае массового применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе «мало не покажется никому». Об этом заявил отечественный военный аналитик Александр Артамонов.
Как отметил эксперт, если Киев пойдет на массовое использование Bayraktar TB2 в Донбассе, Россия даст «эшелонированный ответ», поскольку она должна защищать своих граждан, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Мало не покажется никому», — спрогнозировал Артамонов.
Он предрек, что Москва нанесет «точечные удары по местам расположения натовцев, рассеянных по украинской территории».
Ранее в субботу сообщалось, что Народная милиция ЛНР ликвидировала одного из самых результативных снайперов восьмого полка спецназа Украины.
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