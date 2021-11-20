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20 ноября 2021, 08:00

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

Народная милиция непризнанной ЛНР уничтожила в Донбассе одного из самых результативных снайперов восьмого полка спецназа Украины. Соответствующая информация размещена в интернете.

Согласно опубликованным сведениям, накануне на территории Луганской области был ликвидирован Уберт Мрачковский, снайпер восьмого полка украинских Сил специальных операций. Мрачковский получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Как отмечает портал «Русская весна», погибший под огнем Народной милиции военный являлся одним из наиболее результативных снайперов в своем формировании.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко спрогнозировал вхождение в состав России Одессы, Николаева и Херсона.

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