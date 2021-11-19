Бывший украинский нардеп Журавко предрек присоединение к России Одессы, Николаева и Херсона

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19 ноября 2021, 15:55 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Алексей Журавко, бывший народный депутат Верховной Рады Украины, предсказал присоединение к Российской Федерации Одессы, Николаева и Херсона. Соответствующий прогноз политик сделал в разговоре со СМИ.

Журавко прокомментировал заявление экс-руководителя украинского МИД Павла Климкина о том, что Киев «в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс». По словам бывшего нардепа, Климкин с подобными высказываниями «сильно опоздал».

«Все зашло настолько далеко, что Донбасс вернуть уже невозможно», — указал Алексей Журавко.

При этом он предрек, что в будущем Украину ждут новые территориальные потери. Собеседник журналистов полагает, что страна лишится еще минимум трех регионов — Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

«Эти регионы рано или поздно войдут в состав РФ», — отметил Журавко.

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