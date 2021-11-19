Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев «в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс»
19 ноября 2021, 12:31
Киев «в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс». С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил некоторое время назад Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.
«Мы в очень опасной ситуации… Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс», — предупредил Климкин.
По словам экс-министра, «нам нужно говорить с нашими друзьями» о том, что необходима новая стратегия разрешения конфликта на востоке Украины. Минские договоренности об урегулировании ситуации не работают, отметил Павел Климкин.
Как сообщалось ранее в пятницу, российский эксперт Константин Сивков указал на то, что силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут атаковать киевские дроны Bayraktar TB2 с помощью станций радиоэлектронной борьбы «Тритон-М».
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