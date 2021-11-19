Военный аналитик Сивков: силы республик Донбасса могут атаковать украинские Bayraktar TB2 с помощью станций РЭБ «Тритон-М»

Силы непризнанных республик Донбасса могут атаковать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, состоящие на вооружении армии Украины, с помощью станций радиоэлектронной борьбы «Тритон-М». На это указал российский военный аналитик Константин Сивков.
«Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован», — заявил эксперт.
«Тритон-М» была создана несколько лет назад на предприятиях ДНР. В настоящий момент в распоряжении войск республик может быть две-три таких станции, отметил Сивков.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович допустил, что Россия начнет «полномасштабное наступление» на соседнюю страну на католическое Рождество.
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