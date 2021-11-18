Арестович: Россия может начать «полномасштабное наступление» на Украину на католическое Рождество

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18 ноября 2021, 15:36

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может начать «полномасштабное наступление» на Украину на католическое Рождество. Соответствующий вариант развития событий допустил Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента.

Арестович счел реальным сценарий, при котором РФ «нападет» на соседнюю страну в конце декабря 2021 года. По словам советника, в период рождественских праздников Западу «собраться и принимать решение будет очень сложно».

«Не то что руководство, но и общество западных стран не будет реагировать», — отметил процитированный «Русской весной» Арестович.

Он считает, что целью предполагаемого «нападения» станет свержение президента Владимира Зеленского и создание в бывшей советской республике «марионеточного» правительства.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что у РФ достаточно средств, «чтобы заставить Украину сидеть тихо».

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