Экономист Зубец: у России достаточно средств, «чтобы заставить Украину сидеть тихо»

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18 ноября 2021, 13:17 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В распоряжении Российской Федерации имеется достаточно средств, «чтобы заставить Украину сидеть тихо». Об этом в разговоре с интернет-СМИ заявил некоторое время назад отечественный экономист Алексей Зубец.

«Сегодня у России есть достаточно экономических и силовых инструментов, чтобы заставить Украину сидеть тихо», — отметил эксперт.

По его словам, получит ли соседняя страна будущей зимой электроэнергию из Белоруссии будет решаться в РФ. Как указал Зубец, «эта проблема станет дамокловым мечом над головой Украины».

Собеседник журналистов добавил, что Киеву придется «вести себя хорошо», поскольку даже после резкого ухудшения отношений с Москвой он экономически зависит от России.

Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков высказал прогноз, по которому в случае вооруженного столкновения с РФ прямую военную помощь Украине не окажет ни одно государство.

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