Киевский аналитик Кочетков: в случае вооруженного столкновения с Россией прямую военную помощь Украине не окажет ни одна страна

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18 ноября 2021, 12:52

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае вооруженного столкновения с Российской Федерацией прямую военную помощь Украине не окажет ни одно государство. Соответствующий прогноз на страницах СМИ высказал Александр Кочетков, киевский политический аналитик.

Как предрек эксперт, если произойдет конфликт с РФ, «прямой военной поддержки Украине никто не предоставит». Кочетков отметил, что Киев «может рассчитывать только на собственные силы», а также на «некоторую» помощь со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и Турции. Данные страны способны поставить бывшей советской республике летальное оружие, полагает аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что в сеть выложили видео уничтожения снайперами непризнанной ДНР украинских военных на линии фронта в Донбассе.

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