Опубликовано видео уничтожения снайперами ДНР украинских военных на линии фронта в Донбассе

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18 ноября 2021, 12:18

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

Опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение снайперами ДНР военнослужащих Вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе. Данный ролик разместили некоторое время назад на YouTube-канале Donbass Today.

«Появилось новое видео ликвидации украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе. Отметим, что дата съемки неизвестна», — указали в описании к выложенным кадрам авторы канала.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Олег Волошин предрек «очень масштабный военный ответ» России в случае удара Киева по самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

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