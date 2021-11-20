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20 ноября 2021, 09:57 Источник: Интерфакс

Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Глава украинского минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности Украины отразить масштабное наступление России, "российскую агрессию". В то же время Резников не верит, что Россия устроит наступление и захват украинских территорий.

Министр обороны Украина отметил, что вблизи украинской границы имеются "признаки эскалации", но Кев воспринимает информацию о скоплении войск возле Украины "более спокойно".

По мнению Резникова, собравшиется российские войска около украинского границы - это неожиданность для Запада, о в Киеве к этому готовы, - передает "Интерфакс".

Резников в интервью украинской службе "Голоса Америки" (признана в России СМИ-иноагентом) заявил, что он не верит в наступление России и призвал поснить, что за восемь лет войны Украина научилась защищаться. "Вооруженные силы Украины сейчас на высоком уровне, особенно Сухопутные войска", - уверен Резников. Министр обороны Украины полагает, что "в российской угрозе" есть позитив, поскольку это привлекло внимание цивилизованного мира, и сейчас начинается реакция, которая дает шанс продемонстрировать агрессору, что "цена этой агрессии для него будет непомерной".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, заявляла, что это не соответствует действительности.

На вооружении Военно-морских сил Украины (ВМС) в настоящее время находится противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Резников пообещал сделать всё возможное для размещения этого ракетного комплекса на южных границах страны, в непосредственной близости от границы с Крымом, в ближайшем будущем.

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