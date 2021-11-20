Боевики атаковали российский военный конвой в подконтрольном США районе Сирии

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20 ноября 2021, 09:34 Источник: «Русская весна»

Российский бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Боевики атаковали российский военный конвой в подконтрольном Соединенным Штатам районе Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «Русская весна» информирует, что в провинции Дейр-Эз-Зор неизвестные с камнями безуспешно пытались помешать проезду конвоя РФ, «набросав всякий хлам на дорогу». После того, как бронетехника удалилась на приличное расстояние, присутствовавшие среди протестующих боевики открыли огонь в сторону движения машин и вертолета Ка-52, который сопровождал конвой.

Инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба, отмечает портал.

Ранее китайский ресурс Baijiahao написал, что система РЭБ «Былина» могла атаковать американский истребитель недалеко от Сирии.

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