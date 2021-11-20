Боевики атаковали российский военный конвой в подконтрольном США районе Сирии

Боевики атаковали российский военный конвой в подконтрольном Соединенным Штатам районе Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт «Русская весна» информирует, что в провинции Дейр-Эз-Зор неизвестные с камнями безуспешно пытались помешать проезду конвоя РФ, «набросав всякий хлам на дорогу». После того, как бронетехника удалилась на приличное расстояние, присутствовавшие среди протестующих боевики открыли огонь в сторону движения машин и вертолета Ка-52, который сопровождал конвой.
Инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба, отмечает портал.
Ранее китайский ресурс Baijiahao написал, что система РЭБ «Былина» могла атаковать американский истребитель недалеко от Сирии.
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