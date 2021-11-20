Avia.pro: группа украинских пехотинцев с боем прорвалась через одну из линий обороны ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2021, 07:36 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Группа пехотинцев Вооруженных сил Украины с боем прорвалась через одну из линий обороны самопровозглашенной ЛНР. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что после артиллерийской подготовки, осуществленной киевскими силовиками, пехотное подразделение ВСУ, оснащенное стрелковым оружием и гранатометами, смогло прорваться с боем через одну из линий обороны ЛНР. Предполагается, что украинские военные проникли на территорию, расположенную в районе населенных пунктов Михайловка, Голубовское и Березовское.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предсказал присоединение к Российской Федерации Одессы, Николаева и Херсона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости