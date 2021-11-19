Байден передаст полномочия Камале Харрис на время медобследования

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19 ноября 2021, 20:04 Источник: РБК

Джо Байден и Камала Харрис, Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Президент США Джозеф Байден на время своей госпитализации передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Байдену предстоит плановый медицинский осмотр.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне своего дня рождения (Байдену исполняется 79 лет) президент обследуется в медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд). Ему предстоит плановый медосмотр, во время которого будет произведена колоноскопия. Процедура проводится под наркозом.

«Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом»,— сказано в заявлении Псаки.

Вечером 19 ноября (по времени США) Белый дом опубликует письменный отчет о медосмотре.

Как сообщает ABC News, до этого Байден проходил всестороннее медицинское обследование во время предвыборной кампании. В декабре 2019 в отчете медиков Байден назван «здоровым, энергичным 77-летним мужчиной, который годен для успешного выполнения своих президентских обязанностей».

В мае 124 отставных генералов и адмиралов написали открытое письмо, в котором высказались о психическом здоровье Джозефа Байдена и выразили озабоченность в связи с тем, что «нация находится в глубокой опасности».

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