Американские военные и эксперты оценили открытое письмо экс-генералов о психике Байдена

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13 мая 2021, 17:16 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Военнослужащие США назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, высказавшихся о психическом здоровье президента США Джозефа Байдена и итоги президентских выборов 2020 года.

Бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд заявил, что это открытое письмо является «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии». Интернет-издание The Huffington Post пишет со ссылкой на слова Джеффри Маккосланда, что для военных опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов», поскольку это создает опасный прецедент.

Письмо отставников «встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации», пишет газета Politico.

В Пентагоне официально комментировать обращение бывших генералов не стали.

В обращении экс-генералов говорится, что "нация находится в глубокой опасности". По мнению военных, под угрозой выживание США в качестве конституционной республики.

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