В США 124 отставных генерала подписали открытое письмо с критикой президента Байдена

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13 мая 2021, 16:02

фото: pixabay.com

В США 124 отставных генерала и адмирала подписали открытое письмо с критикой президента Джозефа Байдена. Экс-военнослужащие поставили под сомнение физические способности президента США и итоги выборов 2020 года.

В обращении экс-генералов говорится, что "нация находится в глубокой опасности". По мнению военных, под угрозой выживание США в качестве конституционной республики.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего Вооруженными силами США Джо Байдена. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, как днём, так и ночью", — говорится в письме.

В документе также говорится, что администрация Байдена "запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства".

Авторы письма отметил, что оппонент Байдена на выборах республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях в процессе голосования, его сторонники пытались отменить результаты, устроили захват Капитолия, при этом погибли несколько человек.

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