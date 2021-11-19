Премьер Венгрии предложил противникам вакцинации выбор: прививка или смерть

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19 ноября 2021, 18:30 Источник: РБК

Виктор Орбан, Ondrej Hajek/globallook.com

Противники прививок в конце концов поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Слова премьера публикует пресс-служба канцелярии. Характеризуя ситуацию с распространением коронавируса в стране, премьер Венгрии сказал: «Мы по шею в четвертой волне COVID-19». При этом, по мнению Орбана, ни этой, ни пятой волны эпидемии не было бы, если бы все жители Венгрии вакцинировалось.

«Каждый несет ответственность за себя, но это еще не все, потому что каждый, кто не вакцинирован, представляет опасность не только для себя, но и для других», — отметил премьер. По его мнению, единственный эффективный метод в борьбе с COVID-19 – вакцинация. Любые другие меры не позволяют справиться с эпидемией, а лишь замедляют ее развитие.

«В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже «антиваксеры» поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут», — заявил Орбан.

По данным Reuters, в Венгрии вакцинировано 67,7% населения. Смертность от ковида, по данным ВОЗ, сейчас составляет около 300 человек в сутки.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб заявила, что вакцинация, по мнению ВОЗ, не должна носить обязательный характер.

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