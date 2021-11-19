Представитель ВОЗ Фадела Шаиб: вакцинация не должна быть обязательной

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19 ноября 2021, 16:13 Источник: ТАСС

Граница с Австрией, Matthias Balk/globallook.com

Всемирная организация здравоохранения не считает, что вакцинация должна быть обязательной. Кроме того, при разработке мер по борьбе с коронавирусом страны обязаны соблюдать права человека. Об этом заявила в пятницу в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Представитель ВОЗ прокомментировала таким образом факт введения в Австрии с 15 ноября локдауна для людей, не привитых и не переболевших COVID-19, а также объявленное правительством страны намерение ввести в 2022 году обязательную вакцинацию для населения.

«Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу [инфекции]», - сказала Шаиб, однако он должен базироваться «на оценке собственной национальной эпидемиологической ситуации».

Шаиб дала отрицательный ответ на вопрос журналистов о том, должна ли вакцинация, с точки зрения ВОЗ, быть обязательной. Однако заметила при этом, что «вопросы иммунизации решаются внутри национальной сферы, государства сами принимают решение».

Что касается позиции ВОЗ относительно локдаунов для непривитых, Шаиб заявила: «Применение того, что называют селективным локдауном, в отношении специфической группы [людей], а не всех остальных групп, имеет определенные этические последствия и последствия для прав человека».

На этой неделе власти некоторых стран Европы объявили о локдаунах для непривитых и не переболевших COVID-19 жителей. Речь идет в первую очередь об Австрии.

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