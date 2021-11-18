В странах Европы начали вводить локдауны для невакцинированных от COVID-19 граждан

На текущей неделе власти некоторых стран Европы объявили о локдаунах для жителей, не сделавших укол вакциной от COVID-19. Речь идет в первую очередь об Австрии.
В этой европейской стране ограничительные меры начали действовать в ночь на пятнадцатое ноября. С того дня в Австрии гражданам без сертификата о вакцинации или подтверждения, что они переболели коронавирусной инфекцией в течение последнего полугода, запрещено покидать свое жилище без уважительной причины.
О подобном решении объявило в том числе чешское руководство. В этой стране ограничения начнут действовать с 22 ноября и завершатся как минимум в конце февраля. Кроме того, локдаун для тех, кто не вакцинировался, введут в Словакии. Там меры вступят в силу тоже с 22 ноября.
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