Еврокомиссар Тьерри Бретон: Болгария может стать источником нового варианта коронавируса

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19 ноября 2021, 15:11 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Новый вариант коронавируса, по мнению Тьери Бретона, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, может появиться в Болгарии — из-за того, что в стране слишком мало вакцинированных против COVID-19.

Об этом Бертон заявил 19 ноября во время рабочего визита в Софию.

«Вакцинация от ковида - работающая мера по ограничению распространения вируса. Из-за низкого процента вакцинированных Болгария может стать источником нового варианта вируса. Не хотел бы говорить о потенциальном «болгарском варианте», но если не действовать, то уже зимой мы можем стать свидетелями этого. Очень много людей не вакцинированы, поэтому здесь может образоваться новый вариант еще более устойчивого вируса. Это было бы очень плохой новостью и для болгар, и всех нас на планете», - сказал еврокомиссар.

В Болгарии привито всего 26% населения, тогда как в большинстве европейских стран процент привившихся составляет более 70. На данный момент в стране полностью вакцинированы 1,67 млн человек.

Ранее Тьерри Бретон дал высокую оценку российской вакцине «Спутник V» - «потому как в России очень хорошие ученые».

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