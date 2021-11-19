Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

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19 ноября 2021, 13:19 Источник: РИА "Новости"

самолет компании Air Astana, Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Неизвестный заявил о возможном взрыве на рейсе авиакомпании Air Astana, который следовал из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.



Уточняется, что в колл-центр авиакомпании Air Astana ранее поступила информация о вероятности взрыва на рейсе 138 Пулково – Нур-Султан. Впоследствии стало известно, что борт, о котором шла речь, благополучно совершил посадку в пункте назначения.

Устанавливаются точные обстоятельства инцидента, а также личность звонившего.

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