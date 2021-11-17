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Самолет F-35 Королевских военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море

, 18:47 Источник: РИА "Новости"

Самолет F-35 Королевских военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море
бинокль, pixabay.com

Самолет F-35 Королевских военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море. Соответствующую информацию вечером в среду, 17 ноября, предоставили в британском Министерстве обороны.

Согласно последним данным, пилот самолета успел катапультироваться. Информации о состоянии летчика к настоящему моменту не поступало. Кроме того, нет данных о том, что именно стало причиной падения воздушного судна в Средиземное море.

Уточняется, что речь идет об истребителе F-35 с авианосца Queen Elizabeth.

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