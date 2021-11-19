В Германии за сутки вновь выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19

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19 ноября 2021, 08:00 Источник: Институт Роберта Коха

тесты на COVID-19, Martin Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составило 52 970. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 ноября данные Института Роберта Коха.

Известно, что за прошедшие 24 часа в ФРГ скончался 201 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Подчеркивается, что в общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в стране стали 98 739 человек.

Общее количество заболевших на территории Германии достигло к настоящему моменту 5 248 291. Выздоровели 4 588 200 граждан.

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