Терапевт Юрий Серебрянский назвал способы предотвращения пандемии

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18 ноября 2021, 21:41

pixabay.com

После освобождения от коронавирусной инфекции, можно длительное время мучиться с его «отголосками». В последствия входит тромбоз и инфаркт, сообщает врач-гематолог Диана Ким для РИА Новости.



Необходимо укреплять свой иммунитет, чтобы снизить риск заражения, посоветовал доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский в дискуссии с корреспондентом «Народных Новостей».



Профессор Юрий Серебрянский подметил, что серьезные заболевания среди молодых людей после коронавируса фиксируются редко, однако мутации вируса непредсказуемы.



«Такие серьезные заболевания встречаются не часто, но даже у молодых бывают варикозные болезни нижних конечностей. После коронавируса могут образовываться общие тромбозы из-за застоявшейся крови. Может развиваться аритмия, наблюдается целый ряд заболеваний, которые не свойственны молодым людям, и могут приводить к осложнениям», — сообщает Серебрянский.



Для борьбы с коронавирусом и его мутациями необходима массовая вакцинация, уверен врач.



«Иммунитет у всех разный, у кого-то он врожденный, у кого-то приобретенный. Для его укрепления должно присутствовать правильное питание, человек должен получать необходимое количество витаминов из еды. Нужно заниматься лечебной физкультурой, гулять на свежем воздухе и закаливать организм. Тогда у населения будет крепкий иммунитет, и вирусу будет труднее заразить людей», — дал рекомендации врач.



В настоящее время существуют мутации дельта-штамма вируса, который является наиболее агрессивным вариантом. Если количество вакцинированных людей превысит 80%, вирус перестанет быть угрозой для населения.

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