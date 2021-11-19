Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 не смогут своими силами прорвать оборону республик Донбасса

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19 ноября 2021, 07:45 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Alba Cambeiro / globallookpress.com

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 не смогут своими силами прорвать оборону самопровозглашенных республик Донбасса. На это указывается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что производимые Турцией Bayraktar TB2 продемонстрировали свою относительную эффективность в ходе конфликтов в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе «за счет значительной поддержки с земли и воздуха». Сайт констатирует, что количество снарядов, которые в состоянии нести данные дроны, является ограниченным. Самостоятельно прорвать оборону ДНР и ЛНР Bayraktar TB2, состоящие на вооружении Киева, не в состоянии, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс спрогнозировал, что в случае наступления в Донбассе войска Украины попадут в новые котлы и потеряют сотни бойцов.

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