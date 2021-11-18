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Ресурс Avia.pro: в случае наступления в Донбассе армия Украины попадет в новые котлы и потеряет сотни бойцов

, 15:05 Источник: Avia.pro

Ресурс Avia.pro: в случае наступления в Донбассе армия Украины попадет в новые котлы и потеряет сотни бойцов
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР Вооруженные силы Украины попадут в новые котлы и потеряют сотни бойцов. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Интернет-ресурс Avia.pro пишет, что за прошлые сутки в результате ответных ударов противника погибли и получили ранения в общей сложности восемь киевских военных. Сутками ранее совокупные потери ВСУ составили шесть человек.

Если украинская армия пойдет в наступление в Донбассе, ее «потери будут измеряться не несколькими военнослужащими, а сотнями бойцов», предрек портал. Также в процитированном материале указывается, что подобная операция «гарантированно приведет к окружению подразделений ВСУ».

Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео уничтожения снайперами ДНР киевских силовиков на линии фронта.

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