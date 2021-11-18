Аргументы Недели В мире 13+

Советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения»

, 16:06

Советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения»
Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бывший лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор», советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения».

«Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — заявил Ярош в разговоре со СМИ.

Как сообщалось ранее в четверг, внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович допустил реализацию сценария, при котором Россия может начать «полномасштабное наступление» на соседнюю страну на католическое Рождество.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Набиуллина заявила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России

Набиуллина заявила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что инфляция в нашей стране была низкой не так долго, всего четыре года в районе цели четыре процента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество