Советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения»
18 ноября 2021, 16:06
Бывший лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор», советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения».
«Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — заявил Ярош в разговоре со СМИ.
Как сообщалось ранее в четверг, внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович допустил реализацию сценария, при котором Россия может начать «полномасштабное наступление» на соседнюю страну на католическое Рождество.
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