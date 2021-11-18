Советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения»

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18 ноября 2021, 16:06

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бывший лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор», советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал «развал» России «делом одного поколения».

«Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — заявил Ярош в разговоре со СМИ.

Как сообщалось ранее в четверг, внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович допустил реализацию сценария, при котором Россия может начать «полномасштабное наступление» на соседнюю страну на католическое Рождество.

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