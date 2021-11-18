В Афганистане назрел раскол между талибами

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18 ноября 2021, 14:35 Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В высших эшелонах власти Афганистана происходит рост разногласий. Об этом сообщают западные аналитики со ссылкой на разведданные США.



Издание Foreign Policy опубликовало исследование, в котором говорится о расколе среди талибов. Утверждается, что между политическим лидером талибов Абдулом Гани Барадаром, назначенным на должность зампредседателя временного правительства, и министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани растут противоречия из-за дальнейшего курса страны.



Барадар курировал заключение мирной сделки с США 2020 года и считается «человеком Америки». Хаккани - идеолог множества террористических атак. В Афганистане он является лицом яростного антизападного крыла.



Экс-глава Управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль отмечает, что руководство страной стало для запрещенного в РФ движения «Талибан» существенно большим испытанием, чем ведение боевых действий.



«Партизанская борьба с получением доходов от контрабанды наркотиков – это гораздо легче, нежели управление государством», - считает он.



Источники британского журнала Economist считают, что по итогам формирования временного правительства Афганистана, Барадара встревожил список министров: кабинет оказался полным консерваторов и крайне радикальных представителей того талибского лагеря, который выступает за жесткую линию. Нынешний политический курс разочаровал боевиков среднего звена, которые стали переходить в местный филиал «Исламского государства» (запрещено в России). Помимо этого, разведсообщество США зафиксировало, что на фоне внутреннего противостояния в высшем звене движения появляются признаки создания коалиции между менее мелкими джихадистскими группировками Афганистана, которые, как считается, взаимодействуют с Межведомственной разведкой Пакистана (ISI). В публикации Foreign Policy говорится о появлении в 2020 году некоего «Альянса исламского призыва», который насчитывает порядка 4,5 тыс. боевиков.



В итоге складывается неоднозначная политическая картина. Одна часть талибов по-прежнему хочет военных побед и монополизации власти, другие обдумывают, как развеять опасения международного сообщества и вывести страну из дипломатической изоляции.



На фоне раскола сторонники жесткой линии стали проявлять гораздо более активный интерес к Ирану, который Запад ранее обвинял не только в покровительстве талибам, но и в поддержке местных шиитских военизированных формирований. Эксперты опасаются, что подковерная борьба на вершине власти в Афганистане перерастет в новые вооруженные столкновения, но уже между сторонниками различных фракций талибов.





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