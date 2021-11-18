Издание Nation: Украина сможет завладеть Крымом только в случае «сокрушительного поражения» России в войне
18 ноября 2021, 11:40
Украина сможет завладеть Крымским полуостровом только в случае «сокрушительного поражения» Российской Федерации в военном конфликте. Это прогнозируется в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Издание Nation пишет, что, присоединив Крым, «российское правительство уже не может его отдать». Данный сценарий реализуется только в случае «сокрушительного поражения» Москвы в войне, указывается в процитированной публикации.
Полуостров стал частью РФ весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося на территории региона. Киевские власти и западные государства результаты голосования не признали.
Как сообщалось ранее в четверг, портал The Spectator World предрек, что американское оружие не поможет Украине избежать фиаско, если разгорится конфликт с Россией.
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