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18 ноября 2021, 09:55 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооружение из Соединенных Штатов не поможет Украине избежать поражения, если разговорится военный конфликт с Российской Федерацией. На это указывается в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Некоторое время назад стало известно, что Киев получил от Вашингтона порядка 80 тонн боеприпасов. Сайт The Spectator World пишет, что военная помощь со стороны США не поможет Украине избежать фиаско в случае столкновения с силами РФ.

Как отмечает портал, хотя за последние годы уровень профессионализма украинской армии вырос, ее численность и оснащение не позволяют взять верх над Россией.

«Никакое количество американского оружия и боеприпасов не изменит этого», — говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что китайский ресурс Tencent высказал прогноз, согласно которому Москва потопит корабли Штатов в Черном море, если они ударят по Крымскому мосту.

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