Военный аналитик Сивков о прошлогоднем конфликте в Карабахе: «Азербайджанцы провели в целом провальную операцию»

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18 ноября 2021, 10:46 Источник: «Украина.ру»

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Азербайджанские силы «провели в целом провальную операцию». Об этом в ходе разговора о прошлогоднем вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха заявил российский военный аналитик Константин Сивков.

«Азербайджанцы провели в целом провальную операцию. За 44 дня войны они продвинулись всего на 25 километров», — указал ставший собеседником СМИ Сивков.

Он отметил, что «это темп продвижения не по открытой местности, а для городских боев».

Ранее на текущей неделе появилась информация, согласно которой в результате столкновений, произошедших на границе между Арменией и Азербайджаном, погибли семь военных Баку.

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