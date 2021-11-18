Военный аналитик Сивков о прошлогоднем конфликте в Карабахе: «Азербайджанцы провели в целом провальную операцию»

Азербайджанские силы «провели в целом провальную операцию». Об этом в ходе разговора о прошлогоднем вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха заявил российский военный аналитик Константин Сивков.
«Азербайджанцы провели в целом провальную операцию. За 44 дня войны они продвинулись всего на 25 километров», — указал ставший собеседником СМИ Сивков.
Он отметил, что «это темп продвижения не по открытой местности, а для городских боев».
Ранее на текущей неделе появилась информация, согласно которой в результате столкновений, произошедших на границе между Арменией и Азербайджаном, погибли семь военных Баку.
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