В результате боев на границе Армении и Азербайджана погибли семь азербайджанских военных

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17 ноября 2021, 12:44 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели семи военных, в том числе одного офицера, в результате последних боестолкновений на границе Армении и Азербайджана. По данным Минобороны Азербайджана, еще 10 военных получили ранения.

Вооруженные силы Армении ранее сообщили о гибели одного своего военного. 13 армянских военных попали в плен, с 24 военнослужащими связь была потеряна во время боев. Их продолжают искать.

Минобороны Армении сообщило о переходе двух боевых позиций армянских ВС под контроль Азербайджана.

В минувший вторник, 16 ноября, вечером было объявлено, что Армения и Азербайджан прекратили бои у границы после телефонных переговоров с главой Минбороны РФ Сергеем Шойгу.

Как в Баку, так и в Ереване подтвердили, что ситуация на границе стабилизировалась.

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