В результате боев на границе Армении и Азербайджана погибли семь азербайджанских военных

Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели семи военных, в том числе одного офицера, в результате последних боестолкновений на границе Армении и Азербайджана. По данным Минобороны Азербайджана, еще 10 военных получили ранения.
Вооруженные силы Армении ранее сообщили о гибели одного своего военного. 13 армянских военных попали в плен, с 24 военнослужащими связь была потеряна во время боев. Их продолжают искать.
Минобороны Армении сообщило о переходе двух боевых позиций армянских ВС под контроль Азербайджана. В минувший вторник, 16 ноября, вечером было объявлено, что Армения и Азербайджан прекратили бои у границы после телефонных переговоров с главой Минбороны РФ Сергеем Шойгу.
Как в Баку, так и в Ереване подтвердили, что ситуация на границе стабилизировалась.
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