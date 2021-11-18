Мигранты на границе с Польшей просят остаться в Белоруссии из-за резкого ухудшения погоды

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18 ноября 2021, 10:24 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Мигрант из Ирака Мохаммад рассказал, что люди, находящиеся на белорусско-польской границе, серьезно напуганы ухудшением погоды и намерены остаться в Белоруссии.

«Прошёл дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждём новостей, слышали о переговорах»,- поделился он.

Беженцы переживают из-за предстоящих заморозков, а также о том, не помешают ли осадки разжечь костер, чтобы согреться. На данный момент температура воздуха возле белорусско-польской границы держится около нуля. Некоторые мигранты готовы отказаться от планов перебраться в страны Евросоюза и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии.

Мохаммад вместе с соотечественниками просит о помощи.

Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что двух мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, госпитализировали в больницу.

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