Аргументы Недели В мире 13+

Мигранты на границе с Польшей просят остаться в Белоруссии из-за резкого ухудшения погоды

, 10:24 Источник: РИА Новости

Мигранты на границе с Польшей просят остаться в Белоруссии из-за резкого ухудшения погоды
польско-белорусская граница, фото: Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Мигрант из Ирака Мохаммад рассказал, что люди, находящиеся на белорусско-польской границе, серьезно напуганы ухудшением погоды и намерены остаться в Белоруссии.

«Прошёл дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждём новостей, слышали о переговорах»,- поделился он.

Беженцы переживают из-за предстоящих заморозков, а также о том, не помешают ли осадки разжечь костер, чтобы согреться. На данный момент температура воздуха возле белорусско-польской границы держится около нуля. Некоторые мигранты готовы отказаться от планов перебраться в страны Евросоюза и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии.

Мохаммад вместе с соотечественниками просит о помощи.

Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что двух мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, госпитализировали в больницу. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Издание Nation: Украина сможет завладеть Крымом только в случае «сокрушительного поражения» России в войне

Издание Nation: Украина сможет завладеть Крымом только в случае «сокрушительного поражения» России в войне

Украина сможет завладеть Крымским полуостровом только в случае «сокрушительного поражения» Российской Федерации в военном конфликте. Это прогнозируется в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество