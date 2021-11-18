Белорусские врачи спасли жизнь беженцу из Ирака и провели осмотр беременной мигрантки с польской границы

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18 ноября 2021, 09:52

польско-белорусская граница, фото: Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Минздрав Белоруссии сообщил, что двух мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, госпитализировали в больницу, еще семь обращались за помощью к медикам.

«Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое»,- говорится в Телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что одна из обратившихся за медпомощью беременная женщина была отправлена на консультацию в перинатальный центр Гродно, где ее осмотрели и вернули к семье на границу.

Также белорусские врачи спасли жизнь 25-летнему беженцу из Ирака. Мужчину доставили бригадой скорой помощи в приемное отделение больницы. В операционной ему провели эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем, затем у него взяли анализы.

«Оперативное вмешательство было проведено вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает … состояние удовлетворительное, пациент находится в отделении урологии»,- уточнили в Минздраве.

По данным ведомства, за консультацией к дежурной бригаде подходили 28 человек. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ожидает предоставления большей помощи мигрантам, которые в настоящий момент находятся на границе Белоруссии и Польши.

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