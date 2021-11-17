В ООН ожидают, что мигрантам на белорусско-польской границе будет оказано больше помощи

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ожидает предоставления большей помощи мигрантам, которые в настоящий момент находятся на границе Белоруссии и Польши.
Подчеркивается, что Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, а также Международная организация по миграции предоставили некоторую срочную помощь, в частности, предметы гигиены для детей и женщин, а также продукты питания.
По словам Дюжаррика, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидают, что мигрантам будет оказано больше помощи. Уточняется, что людям требуются одеяла и теплая одежда. Подчеркивается, что в настоящий момент ведутся переговоры о предоставлении более регулярного доступа.
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