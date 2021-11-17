Евросоюз выделил для помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии 700 тысяч евро

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17 ноября 2021, 16:19 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

В среду, 17 ноября, стало известно, что Европейский союз выделил 700 тысяч евро мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Еврокомиссии.

Согласно последним данным, 200 тысяч евро будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства дадут возможность организациям направить мигрантам необходимую гуманитарную помощь, в частности, продукты питания, гигиенические средства, одеяла и аптечки.

Также Еврокомиссия подготовила 500 тысяч евро и в настоящий момент поддерживает контакты с международными гуманитарными организациями для поиска путей использования этих средств.

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