Портал Avia.pro: в случае наступления Киева силы ЛНР могут ударить по ВСУ тактическими ракетами «Точка-У»

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18 ноября 2021, 10:23 Источник: Avia.pro

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Если Киев пойдет в наступление на территории Донбасса, Народная милиция ЛНР может ударить по Вооруженным силам Украины тактическими ракетами «Точка-У». Реализация подобного сценария допускается в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Как утверждает сайт Avia.pro, ЛНР имеет в своем распоряжении не менее трех комплексов «Точка-У». Портал отмечает, что силы непризнанной республики могут задействовать данные системы в случае наступления киевских войск.

Ракеты «Точка-У» позволяют «оперативно уничтожить крупные подразделения противника в течение всего лишь нескольких минут», указывается в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же интернет-ресурс написал, что реактивная артиллерия ДНР накрыла огнем украинские танки и самоходки в районе Горловки.

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