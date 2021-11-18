Avia.pro: реактивная артиллерия ДНР накрыла огнем танки и самоходки армии Украины под Горловкой

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2021, 07:41 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Реактивная артиллерия самопровозглашенной ДНР накрыла огнем танки и самоходки Вооруженных сил Украины под Горловкой. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что военные ДНР «накрыли плотным огнем 122-мм реактивной артиллерии» позиции противника в районе Горловки. В процитированном материале отмечается, что под удар попали киевские танки и самоходные артиллерийские установки, которые ранее обстреливали город и его окрестности.

Интернет-ресурс предположил, что в результате данной атаки ВСУ мог быть нанесен «колоссальный ущерб».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, телеведущий Владимир Соловьев допустил, что в случае гибели на Украине британских десантников может разгореться Третья мировая война.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости