Реактивная артиллерия самопровозглашенной ДНР накрыла огнем танки и самоходки Вооруженных сил Украины под Горловкой. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что военные ДНР «накрыли плотным огнем 122-мм реактивной артиллерии» позиции противника в районе Горловки. В процитированном материале отмечается, что под удар попали киевские танки и самоходные артиллерийские установки, которые ранее обстреливали город и его окрестности.
Интернет-ресурс предположил, что в результате данной атаки ВСУ мог быть нанесен «колоссальный ущерб».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, телеведущий Владимир Соловьев допустил, что в случае гибели на Украине британских десантников может разгореться Третья мировая война.
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