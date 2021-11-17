Штурмовавшего Капитолий в костюме шамана Джейкоба Ченсли приговорили к 41 месяцу тюрьмы

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17 ноября 2021, 22:24 Источник: CNN

Джейкоб Ченсли, 2020 Visionferrari/Keystone Press Agency

Гражданина США Джейкоба Ченсли, который 6 января в костюме шамана штурмовал Капитолий и являлся одним из самых ярких участников событий, в среду, 17 ноября, приговорили к 41 месяцу тюрьмы.

Ранее прокуратура просила для Джейкоба Ченсли 51 месяц лишения свободы, а его адвокаты ходатайствовали о наказании в виде времени, которое он уже провел под стражей, а также об освобождении в зале суда.

Напомним, американец "прославился" после того, как принял участие в штурме Капитолия в нестандартном образе. Ченсли появился на публике в полуобнаженном виде, с боевой раскраской на лице, с копьем в руках, а также в меховой шапке.

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