Штурмовавшего Капитолий в костюме шамана Джейкоба Ченсли приговорили к 41 месяцу тюрьмы

Гражданина США Джейкоба Ченсли, который 6 января в костюме шамана штурмовал Капитолий и являлся одним из самых ярких участников событий, в среду, 17 ноября, приговорили к 41 месяцу тюрьмы.
Ранее прокуратура просила для Джейкоба Ченсли 51 месяц лишения свободы, а его адвокаты ходатайствовали о наказании в виде времени, которое он уже провел под стражей, а также об освобождении в зале суда.
Напомним, американец "прославился" после того, как принял участие в штурме Капитолия в нестандартном образе. Ченсли появился на публике в полуобнаженном виде, с боевой раскраской на лице, с копьем в руках, а также в меховой шапке.
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