Полиция Капитолия арестовала четырех митинговавших в Вашингтоне сторонников Трампа

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19 сентября 2021, 09:12 Источник: Twitter

Капитолий, pixabay.com

Полиция Капитолия арестовала четырех участников митинга в Вашингтоне., которые являлись сторонниками бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Один из них был вооружен.

Известно, что кто-то заметил у мужчины в толпе предмет, напоминающий пистолет. Свидетель сообщил об этом офицеру полиции, который принял решение о задержании гражданина. Впоследствии выяснилось, что сторонник Трампа действительно имел при себе оружие.

Два человека были арестованы по ордерам, выданным в Техасе, а еще один – за нарушение условий освобождения.

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