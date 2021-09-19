Полиция Капитолия арестовала четырех митинговавших в Вашингтоне сторонников Трампа

Полиция Капитолия арестовала четырех участников митинга в Вашингтоне., которые являлись сторонниками бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Один из них был вооружен.
Известно, что кто-то заметил у мужчины в толпе предмет, напоминающий пистолет. Свидетель сообщил об этом офицеру полиции, который принял решение о задержании гражданина. Впоследствии выяснилось, что сторонник Трампа действительно имел при себе оружие.
Два человека были арестованы по ордерам, выданным в Техасе, а еще один – за нарушение условий освобождения.
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