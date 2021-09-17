Экс-президент Трамп предположил, что нынешний глава США Байден не управляет страной

Республиканец Дональд Трамп, ранее занимавший президентское кресло в США, сомневается, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден управляет страной. Своим мнением он поделился в беседе с изданием The Federalist.
Трамп предположил, что вместо Байдена государством управляют сотрудники его аппарата или Обама, вероятно, и те, и другие. Так республиканец ответил на вопрос о том, кто, как он считает, принимает основные решения в Соединенных Штатах.
По словам бывшего президента США, некто “отключает микрофоны каждый раз, когда говорит Джо Байден”. В качестве примера Трамп привел произошедший с Байденом недавно случай, когда того “прервали посередине предложения”.
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