Власти США направят миллиарды долларов на расширение производства вакцин против COVID-19

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17 ноября 2021, 21:14 Источник: The Washington Post

лаборатория, pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена намерена вложить в расширение производства вакцин против коронавируса нового типа с целью увеличить поставки доз препаратов для бедных стран миллиарды долларов.

Согласно данным журналистов, Белый дом планирует стимулировать производство не менее одного миллиарда доз препаратов против COVID-19 ежегодно. Средства американские власти намерены направить на поддержку организаций, которые занимаются производством вакцин на базе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В частности, это касается компаний Pfizer и Moderna.

Кроме того, решение администрации Байдена направлено на подготовку сферы здравоохранения США к возможным будущим пандемиям, чтобы страна могла обеспечить производство новых препаратов в сжатые сроки.

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