Аргументы Недели Общество 13+

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

, 15:25 Источник: ТАСС

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19
шприц, pixabay.com

В России в настоящий момент проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко в рамках совещания в среду подчеркнул, что в стране были параллельно разработаны "несколько прорывных вещей". Глава Минздрава отметил, что сейчас уже применяется вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий. Кроме того, созданы еще два препарата, проходящие доклинические испытания.

"Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", – уточнил министр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

На решение регулятора в ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может влиять политика. Член правой партии "Альтернатива для Германии" Альберт Брайнингер сказал, что сложно уточнить, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Шоу-бизнес

Общество

В мире

Происшествия