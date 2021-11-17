Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

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17 ноября 2021, 15:25 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

В России в настоящий момент проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко в рамках совещания в среду подчеркнул, что в стране были параллельно разработаны "несколько прорывных вещей". Глава Минздрава отметил, что сейчас уже применяется вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий. Кроме того, созданы еще два препарата, проходящие доклинические испытания.

"Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", – уточнил министр.

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